Мэрия Бишкека приняла в муниципальную собственность 735 лифтов

В рамках поручения мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева на баланс муниципалитета будут приняты прочие (бесхозные) лифты.

С 1991 по 2003 годы, лифтовое хозяйство города находилось вне правового поля мэрии города Бишкек. За 12 лет парк износился, не проводились требуемые техническим регламентом восстановительные и капитально-восстановительные ремонты. Применяемые тарифы покрывали только текущие обслуживание, заработную плату и налоги. Тариф не учитывал образование амортизационных накопительных счетов, которые должны направляться на планово-предупредительный ремонт.

В 2002 году часть лифтов достигла 25-летнего эксплуатационного срока и подлежала остановке для проведения модернизации или капитально ремонта.

На то время обслуживающая организация ОАО "Кыргызлифт", выполняя требования технического регламента, начала остановку данных лифтов. Это вызвало негативную реакцию со стороны горожан, так как не был определен собственник лифтов, а следовательно - ответственный за их восстановление.

Правительство КР обязало мэрию города Бишкек провести инвентаризацию оборудования лифтовых диспетчерских, лифтов, внешних инженерных сетей в каждом жилом доме и передать в коммунальную собственность. В результате мэрия города Бишкек приняла в муниципальную собственность 735 лифтов. Однако лифты, относящиеся к жилищно-строительным кооперативам, домам, находящимся на балансе различных учреждений, организаций, предприятий остались в собственности своих владельцев.

На сегодняшний день часть из них простаивают, имеются в городе лифты, которые не работают более 10 лет и подлежат полной замене. В настоящее время МП "Бишкекгорлифт" ведет работу по установлению прочих (бесхозных) лифтов и работы по принятию на баланс предприятия.