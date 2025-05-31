Старое здание ГКНБ передано государству, новое - открыто для работы

31 мая в Бишкеке состоялась официальная церемония передачи здания бывшего Центрального аппарата Государственного комитета национальной безопасности, расположенного на бульваре Эркиндик, на баланс государства. Это событие ознаменовало завершение переезда ГКНБ в новое, современное здание.

Как сообщили в пресс-службе комитета, торжественная церемония прошла в присутствии личного состава. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев лично снял с фасада старого здания адресную табличку. Почетный караул торжественно вынес знамя ведомства, которое было перенесено в новое административное здание, ставшее новым штабом национальной спецслужбы.

По словам Ташиева, в стенах старого здания он проработал четыре года и восемь месяцев. Это был, по его словам, важный этап, во время которого ему приходилось принимать ключевые решения, связанные с обеспечением безопасности и разработкой стратегических направлений деятельности госкомитета.

"Переезд отражает стремление ГКНБ к модернизации и созданию надлежащих условий для эффективной работы сотрудников. Новый офис построен с соблюдением всех стандартов, он оснащён современным оборудованием, необходимым для оперативной и аналитической работы", - подчеркнул Ташиев в беседе с журналистами.

В комитете заверили, что, несмотря на смену адреса, все процессы взаимодействия с государственными органами и организациями будут продолжены без сбоев. Работа по обеспечению национальной безопасности ведётся в штатном режиме, с сохранением принципов профессионализма, ответственности и государственной службы.

Передача старого здания на баланс государства символически подводит черту под одним этапом в истории ГКНБ и открывает новый, ориентированный на развитие и институциональное укрепление.