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Дом, где детство начинается заново: центр "Акниет" и его взрослые друзья

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На окраине шумного Бишкека, вдали от суеты и тревог большого города, спрятан уютный уголок - Центр поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации "Акниет". Это не просто приют - это временный дом, где маленькие сердца вновь учатся верить, мечтать, надеяться.

История "Акниет" началась почти четверть века назад. Два журналиста из далёкой Норвегии, приехавшие в Кыргызстан в командировку, однажды стали свидетелями душераздирающей картины: дети копались в мусорных контейнерах в поисках еды и одежды. Эти кадры они не смогли забыть. Вернувшись домой, они обратились к властям своей страны с просьбой помочь этим детям. Так, при поддержке правительства Норвегии, ПРООН и правительства Кыргызской Республики, в Бишкеке появился Центр для бездомных и социально незащищённых детей.

Над проектом работали архитекторы из компании "Selmer", создавшие по-настоящему тёплое и функциональное пространство: шесть жилых домиков, мастерская, учебный класс, прачечная, складские и хозяйственные помещения. Всё расположено на 0,54 гектара земли, где дети могут чувствовать себя в безопасности и комфорте. С 2000 года Центр стал местом, где дети от 3 до 18 лет получают временное убежище и шанс начать новую жизнь.

Сегодня "Акниет" - это временный дом для сирот, бездомных, детей, чьи родители отбывают наказание, или не способны заботиться о них. Государство обеспечивает питание, одежду, медицинскую и психологическую помощь. Центр помогает ребятам адаптироваться, учиться, осваивать трудовые и жизненные навыки. Школьники обучаются в близлежащих школах №72 и №80, а во внеурочное время участвуют в творческих кружках, учатся шить, готовить, рисовать и мечтать.

Огромная заслуга в атмосфере уюта и тепла принадлежит директору Центра - Мукарам Атамырзаевой. Её доброта, чуткость и несгибаемая вера в силу воспитания вдохновляют весь коллектив.

"Доверие ребёнка не даётся просто так. Его нужно заслужить - делом, словом, теплом. Когда это удаётся, тогда и воспитание становится похожим на настоящую семью", - говорит Мукарам Атамырзаевна, с нежной улыбкой наблюдая, как малыши рисуют в кружке. "Мы очень благодарны коллективу Счетной палаты и прежде всего председателю Акматову Алмазбеку Шаршембиевичу, который часто посещает нас. Он чувствует всю боль детей и тяготы нашей небольшой команды воспитателей", - добавила она.

Одним из самых вдохновляющих мест Центра стала художественная мастерская, которую ведёт 72-летний мастер Таалай Мамбетов. Его имя известно далеко за пределами Кыргызстана: когда-то он создавал сувениры и награды для президентов, министров и чемпионов. Но сам Таалай-ага скромен до невероятного.

"Я работал с разными людьми, но по-настоящему светлой энергией наполняют только дети. С ними легче - они искренние. В их работах нет фальши, только правда и надежда", - делится он.

Под его чутким руководством стены мастерской превратились в настоящую галерею. Картины, поделки, новогодние декорации и волшебные персонажи создаются руками тех, кто только учится любить мир и принимать любовь в ответ.

Но самое главное в "Акниет" - это не здания и даже не кружки. Это отношения. И в последние три года у Центра появился особенный партнёр - коллектив Счётной палаты Кыргызской Республики.

Эти встречи - уже добрая традиция. Дважды в год, накануне Нового года и в День защиты детей, сотрудники Счётной палаты приезжают в гости к своим маленьким друзьям. То, что когда-то называлось "кураторством", здесь обрело совсем иной смысл.

"Мы не покровители и не меценаты. Мы - друзья. Кто-то из детей за это время уже повзрослел, работает, строит свою жизнь. А кто-то ещё учится. Но каждый из них нуждается в взрослой поддержке, потому что без неё просто невозможно стать достойным гражданином", - делится председатель профсоюзного комитета Счетной палаты, начальник Управления по проведению аудита отраслей экономики Руслан Абдыкалыков.

С тех пор как завязалась эта дружба, многое изменилось: вот уже третий год подряд собирают средства на подарки для детей. В этом году Центру передали два мощных кондиционера, которые смогут охладить всю столовую - так необходимую в летние жаркие месяцы. А в день встречи дети наслаждались ароматной пиццей, свежими фруктами, любимыми сладостями и напитками, а также книжками и игрушками, подаренными сотрудниками Счетной палаты.

"Мы поняли: мы ответственны не только за своих детей, но и за тех, кто когда-то оказался один на один с болью. Дети учат нас быть взрослыми", - говорит начальник отдела методологии Гульмира Жумагулова.

"Такие встречи - это не просто подарки и забота. Это настоящее партнёрство, построенное на доверии и тепле. И в этом - главная ценность, - отметил в свою очередь Нурпаис Осмонов, начальник управления по проведению аудита социального сектора.

Центр "Акниет" остаётся местом, где каждый ребёнок, даже потерявший всё, может почувствовать себя нужным. Местом, где сердца взрослых бьются в такт с надеждами детей. Местом, где всё начинается заново.


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URL: https://www.vb.kg/446498
Теги:
дети, Кыргызстан, Счетная палата
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