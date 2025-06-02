ПСЖ выиграл первую Лигу чемпионов, разгромив "Интер" со счётом 5:0

"Пари Сен-Жермен" завоевал свой первый в истории титул победителя Лиги чемпионов УЕФА, разгромив миланский "Интер" со счётом 5:0 в финале на "Альянц Арене".

Этот результат стал самым крупным в истории финалов Лиги чемпионов, превзойдя рекорд "Милана", который в 1994 году обыграл "Барселону" 4:0. ПСЖ продемонстрировал абсолютное доминирование и контроль над игрой, превзойдя соперника во всех компонентах.

Счёт был открыт на 12-й минуте благодаря точному удару Ашрафа Хакими. Через восемь минут 19-летний талант Дезире Дуэ удвоил преимущество, а затем оформил дубль на 63-й минуте и отдал результативную передачу. Его великолепная игра принесла ему звание лучшего игрока матча, а также сделала его самым молодым футболистом, забившим гол и отдавшим голевую передачу в финале Лиги чемпионов.

Хвича Кварацхелия отличился на 73-й минуте, а финальную точку в матче поставил Сенни Майюлу на 86-й.

Под руководством главного тренера Луиса Энрике ПСЖ продемонстрировал зрелую и слаженную командную игру. Испанский наставник построил коллектив, в котором во главу угла ставится не индивидуальное мастерство, а командная работа. Эта философия принесла исторический результат.

Победа в финале стала долгожданной наградой для парижан, которые на протяжении многих лет стремились к триумфу на европейской арене с момента начала масштабных инвестиций в клуб в 2011 году. После череды неудач ПСЖ наконец добился вершины европейского футбола.

Эта ночь навсегда останется в памяти болельщиков клуба - не только из-за трофея, но и благодаря стилю, уверенности и историческому разгрому, который к нему привёл.