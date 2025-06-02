Погода
$ 87.29 - 87.78
€ 98.62 - 99.62

ПСЖ выиграл первую Лигу чемпионов, разгромив "Интер" со счётом 5:0

154  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Пари Сен-Жермен" завоевал свой первый в истории титул победителя Лиги чемпионов УЕФА, разгромив миланский "Интер" со счётом 5:0 в финале на "Альянц Арене".

Этот результат стал самым крупным в истории финалов Лиги чемпионов, превзойдя рекорд "Милана", который в 1994 году обыграл "Барселону" 4:0. ПСЖ продемонстрировал абсолютное доминирование и контроль над игрой, превзойдя соперника во всех компонентах.

Счёт был открыт на 12-й минуте благодаря точному удару Ашрафа Хакими. Через восемь минут 19-летний талант Дезире Дуэ удвоил преимущество, а затем оформил дубль на 63-й минуте и отдал результативную передачу. Его великолепная игра принесла ему звание лучшего игрока матча, а также сделала его самым молодым футболистом, забившим гол и отдавшим голевую передачу в финале Лиги чемпионов.

Хвича Кварацхелия отличился на 73-й минуте, а финальную точку в матче поставил Сенни Майюлу на 86-й.

Под руководством главного тренера Луиса Энрике ПСЖ продемонстрировал зрелую и слаженную командную игру. Испанский наставник построил коллектив, в котором во главу угла ставится не индивидуальное мастерство, а командная работа. Эта философия принесла исторический результат.

Победа в финале стала долгожданной наградой для парижан, которые на протяжении многих лет стремились к триумфу на европейской арене с момента начала масштабных инвестиций в клуб в 2011 году. После череды неудач ПСЖ наконец добился вершины европейского футбола.

Эта ночь навсегда останется в памяти болельщиков клуба - не только из-за трофея, но и благодаря стилю, уверенности и историческому разгрому, который к нему привёл.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446499
Теги:
УЕФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  