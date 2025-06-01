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"Топ Тоголок" - обладатель Кубка Кыргызской Республики по футзалу

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- Самуэль Деди Ирие
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31 мая в спортивном комплексе Кыргызского футбольного союза в Бишкеке состоялся финальный матч Кубка Кыргызской Республики по футзалу, который стал настоящим праздником спорта.

В решающем поединке встретились команда ОшМУ из Оша и столичный клуб "Топ Тоголок". Игра прошла в напряжённой борьбе и на высоких скоростях, подарив зрителям яркое зрелище и множество голевых моментов.

По итогам матча победу со счётом 7:6 одержал "Топ Тоголок", завоевав Кубок страны. Особенно примечательно, что это был дебют клуба в турнире - и сразу триумф. Такой успех говорит о высоком уровне подготовки команды и большом потенциале.

Лучшим игроком финала был признан вратарь "Топ Тоголока" Адил Куватбек, который не раз спасал свою команду и внёс решающий вклад в победу.

Эта историческая победа открывает новую страницу в истории кыргызского футзала. Клуб "Топ Тоголок" порадовал своих болельщиков и вселил надежду на новые достижения в будущем.


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URL: https://www.vb.kg/446500
Теги:
футзал
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