КПЛ-2025: Жованни Костантино назначен главным тренером ФК "Бишкек Сити"

Футбольный клуб "Бишкек Сити" официально объявил о назначении нового главного тренера - итальянского специалиста Жованни Костантино.

Костантино родился в регионе Мессина в Италии и является выпускником элитной школы тренеров Итальянской футбольной федерации Коверчано. Он обладает лицензией UEFA Pro и имеет значительный опыт работы в разных странах, включая Финляндию, Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию и Кипр.

Тренерскую карьеру Жованни начал в возрасте 26 лет. В своей подготовке он сотрудничал с известными фигурами футбола, среди которых чемпион мира 2006 года Альберто Джилардино и тренеры Серии А Дзанетти и Диониси. Кроме того, Костантино имеет опыт работы с игроками, выступавшими в ведущих европейских лигах - Серии А, Премьер-Лиге, Ла Лиге и Бундеслиге.

Назначение Жованни Костантино отражает стремление "Бишкек Сити" повысить уровень игры команды и добиться новых успехов как на внутренней, так и на международной арене.