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Сборная Кыргызстана - чемпион турнира по греко-римской борьбе в Монголии

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла первое место в общекомандном зачёте на международных рейтинговых соревнованиях "Ulaan-Baatar Open", которые проходят с 27 мая по 1 июня в столице Монголии.

В первый день соревнований кыргызстанские борцы завоевали шесть медалей: три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Во второй день команда пополнила копилку ещё двумя бронзовыми наградами - их завоевали Акыл Сулайманов (до 60 кг) и Эрлан Манатбеков (130 кг).

Всего в составе сборной выступили 11 спортсменов под руководством главного тренера Урана Жузуп уулу. По итогам соревнований команда Кыргызстана опередила сборные Турции и Индии, занявших второе и третье места соответственно.

Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки кыргызстанских борцов и укрепляет позиции страны на международной арене.

Фото и подробности на сайте Объединенного мира борьбы (uww.org).


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URL: https://www.vb.kg/446506
Теги:
греко-римская борьба, Монголия, Кыргызстан
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