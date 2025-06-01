Сборная Кыргызстана - чемпион турнира по греко-римской борьбе в Монголии

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла первое место в общекомандном зачёте на международных рейтинговых соревнованиях "Ulaan-Baatar Open", которые проходят с 27 мая по 1 июня в столице Монголии.

В первый день соревнований кыргызстанские борцы завоевали шесть медалей: три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Во второй день команда пополнила копилку ещё двумя бронзовыми наградами - их завоевали Акыл Сулайманов (до 60 кг) и Эрлан Манатбеков (130 кг).

Всего в составе сборной выступили 11 спортсменов под руководством главного тренера Урана Жузуп уулу. По итогам соревнований команда Кыргызстана опередила сборные Турции и Индии, занявших второе и третье места соответственно.

Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки кыргызстанских борцов и укрепляет позиции страны на международной арене.

Фото и подробности на сайте Объединенного мира борьбы (uww.org).