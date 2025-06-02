Уран Сатыбалдиев проведет следующий бой в UFC в Китае

Кыргызский боец смешанных единоборств Уран Сатыбалдиев (рекорд 9-1) проведет свой второй поединок в UFC на турнире UFC Fight Night 258, который состоится 23 августа в Шанхае (Китай).

Его соперником станет казахстанский боец Дияр Нургожай (10-1). Этот бой станет первым в истории UFC, когда встретятся представители Кыргызстана и Казахстана.

Сатыбалдиев дебютировал в UFC 5 апреля, выйдя на бой в супертяжелом весе против Мартина Будая из Словакии и уступив по очкам. Нургожай провел дебютный бой 15 марта и проиграл болевым приемом во втором раунде бразильцу Брэндсону Рибейро.

Поединок между Ураном и Дияром пройдет в тяжелой весовой категории до 93 кг и вызовет большой интерес среди фанатов ММА в Центральной Азии.