Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 98.62 - 99.62

Открыта регистрация на чемпионат Кыргызстана по велоспорту на шоссе

215  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Федерация велоспорта Кыргызстана объявила об открытии регистрации на предстоящий чемпионат страны по велоспорту на шоссе, который пройдет с 5 по 6 июля 2025 года.

Чемпионат проводится в рамках Международного Союза велосипедистов (UCI) и будет включать два параллельных турнира: закрытый - для выявления сильнейших профессиональных спортсменов Кыргызстана, и открытый - для любителей и категории "Мастерс".

Соревнования займут два дня: первый день - гонка с раздельным стартом, второй - групповая гонка. Участники могут зарегистрироваться на одну или обе дисциплины. Стоимость участия для любителей составляет 2000 сомов за один день или 4000 сомов за два дня. Для профессионалов участие бесплатное.

К категории профессионалов допускаются граждане Кыргызстана в возрасте от 12 до 34 лет. По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная для участия в международных соревнованиях в 2026 году.

Регистрация открыта на официальном сайте Федерации велоспорта КР: velosport.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446509
Теги:
велоспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  