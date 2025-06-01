Открыта регистрация на чемпионат Кыргызстана по велоспорту на шоссе

Федерация велоспорта Кыргызстана объявила об открытии регистрации на предстоящий чемпионат страны по велоспорту на шоссе, который пройдет с 5 по 6 июля 2025 года.

Чемпионат проводится в рамках Международного Союза велосипедистов (UCI) и будет включать два параллельных турнира: закрытый - для выявления сильнейших профессиональных спортсменов Кыргызстана, и открытый - для любителей и категории "Мастерс".

Соревнования займут два дня: первый день - гонка с раздельным стартом, второй - групповая гонка. Участники могут зарегистрироваться на одну или обе дисциплины. Стоимость участия для любителей составляет 2000 сомов за один день или 4000 сомов за два дня. Для профессионалов участие бесплатное.

К категории профессионалов допускаются граждане Кыргызстана в возрасте от 12 до 34 лет. По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная для участия в международных соревнованиях в 2026 году.

Регистрация открыта на официальном сайте Федерации велоспорта КР: velosport.kg.