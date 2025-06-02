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Шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров выиграл супертурнир в Швеции

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- Самуэль Деди Ирие
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В шведском Мальмё с 20 по 26 мая прошёл престижный супертурнир TePe Sigeman&Co, который завершился победой 19-летнего узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова.

Синдаров набрал 4,5 очка из 7 возможных, не потерпев ни одного поражения и уверенно занял первое место в соревновании, в котором приняли участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Второе место с 4 очками занял 13-летний турецкий шахматист Ягыз Каан Эрдогмуш - самый молодой гроссмейстер в мире. Третье место досталось шведу Нильсу Гранделиусу.

В составе участников турнира были также такие известные шахматисты, как Василий Иванчук (Украина), Ричард Раппорт (Венгрия), Рэй Робсон (США), Эрвин л"Ами (Нидерланды) и Тан Чжуньи (Китай). Турнир проводится уже в 30-й раз и считается одним из престижных событий шахматного календаря.

Победа Синдарова - важный шаг в его карьере и значимое достижение для узбекского шахматного сообщества.


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URL: https://www.vb.kg/446511
Теги:
Узбекистан, шахматы, Швеция
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