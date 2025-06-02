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Бакыт Торобаев: надо внедрять высокодоходные культуры среди населения

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- Светлана Лаптева
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Заместитель Председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал задание семеноводческим хозяйствам республики по выращиванию высокодоходных культур, их широкому распространению среди фермеров.

Согласно поручению, в Баткенской области начали тестировать цитрусовые (мандарины, апельсины, оливы и т.д.).б) растения, а на базе филиала "Отуз-Адыр" государственного предприятия Кыргызская сортоиспытательная станция в Кара-Суйском районе на площади 4 га выращиваются высокомаржинальные арбузы сорта "Продюсер Сайс", завезенные из Турции, и помидоры сорта "Лоджейн", завезенные из Голландии, на площади 2 га. Также на базе производственного семеноводческого кооператива "Оомат-Агро" выращивается и испытывается 5 сортов высокоморжинальных саженцев винограда. Кроме того, в ряде регионов страны активно проходят подобные испытания.

"Необходимо, чтобы все семеноводческие хозяйства проводили испытания высоко доходных растений, которые могут принести большую пользу на 1-2 га земли, осваивали их, а затем обучали фермеров правильным методам выращивания. По каждому растению, будь то виноград, арбуз, помидоры, выращиваемые на фермах с высокой прибылью, на областном и районном уровне необходимо организовать обучающие семинары и распространить их среди населения.

Фермерам необходимо увеличить источники дохода, выращивая культуры, которые могут принести большой доход. В то же время в целях экономии поливной воды необходимо внедрять в них капельное орошение, - отметил Бакыт Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/446517
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз, Кыргызстан
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