В Айтматовском районе выявили схему незаконной раздачи земли

Прокуратура Айтматовского района выявила коррупционную схему, связанную с неправомерным распределением земельных участков в Чолпонбайском айыльном аймаке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, более 2 гектаров земли незаконно оформили на 10 граждан, выдав им поддельные правоустанавливающие документы.

По факту злоупотребления должностным положением и служебного подлога возбуждено уголовное дело по статьям 337 ("Злоупотребление должностным положением") и 346 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведутся меры по возврату незаконно оформленных земель.

В ходе проверки установлено, что должностные лица айыл окмоту и регистрационных органов вносили ложные сведения в официальные документы для оформления участков под индивидуальное строительство.

Кроме того, прокуратура продолжает следственные действия для выявления всех участников схемы и оценки причинённого ущерба.