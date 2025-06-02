Погода
$ 87.29 - 87.78
€ 98.62 - 99.62

В Айтматовском районе выявили схему незаконной раздачи земли

154  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Айтматовского района выявила коррупционную схему, связанную с неправомерным распределением земельных участков в Чолпонбайском айыльном аймаке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, более 2 гектаров земли незаконно оформили на 10 граждан, выдав им поддельные правоустанавливающие документы.

По факту злоупотребления должностным положением и служебного подлога возбуждено уголовное дело по статьям 337 ("Злоупотребление должностным положением") и 346 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведутся меры по возврату незаконно оформленных земель.

В ходе проверки установлено, что должностные лица айыл окмоту и регистрационных органов вносили ложные сведения в официальные документы для оформления участков под индивидуальное строительство.

Кроме того, прокуратура продолжает следственные действия для выявления всех участников схемы и оценки причинённого ущерба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446527
Теги:
земельный участок, Таласская область, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  