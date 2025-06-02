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ГНС начнёт информировать налогоплательщиков о долгах с помощью SMS

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики запускает новый сервис по SMS-уведомлениям о налоговой задолженности. В рамках сотрудничества с мобильными операторами налогоплательщики будут получать важные уведомления напрямую на свои телефоны.

Теперь при вынесении извещения налоговым инспектором сообщение автоматически направляется в Личный кабинет налогоплательщика на портале cabinet.salyk.kg и в виде SMS через мобильных операторов. При этом текст сообщений остаётся неизменным. Операторы отправляют его в том виде, в каком присылает налоговая служба.

Пример такого SMS:

Отправитель - GNS KR

"Уважаемый налогоплательщик [Фамилия И.О. или название организации], у Вас имеется задолженность в УГНС по [району]. В Ваш кабинет НП направлено извещение об оплате задолженности. Просим оплатить долг через кабинет НП или в банке во избежание мер взыскания".

Налоговая служба предупреждает, что в сообщениях не будет ссылок, телефонов или других контактов, и не использует сторонние платформы для массовых рассылок. Рекомендуется доверять только SMS с официальным отправителем GNS KR и проверять информацию в Личном кабинете.


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URL: https://www.vb.kg/446528
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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