Погода
$ 87.29 - 87.78
€ 98.62 - 99.62

Сотрудник 9-й службы ГКНБ завоевал золотую медаль кубка мира по грэпплингу

62  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудник 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Женишбек Мамбетов одержал яркую победу на Кубке мира по грэпплингу, завоевав золотую медаль в весовой категории до 81 кг. Турнир проходил с 18 по 22 мая в Бангкоке (Таиланд) в рамках VII Международных тайских игр.

На престижных соревнованиях Мамбетов продемонстрировал высокий уровень физической и технической подготовки, обойдя сильных соперников из разных стран. Его успех стал весомым вкладом в развитие боевых искусств в Кыргызстане и ярким примером силы духа и профессионализма.

Женишбек Мамбетов уже не впервые заявляет о себе на международной арене. В 2023 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по универсальному бою в Тбилиси, а также занял третье место на рейтинговом турнире по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ).

Победа на Кубке мира по грэпплингу подтверждает высокую подготовку кыргызстанских спортсменов и растущий авторитет страны в международных силовых дисциплинах.

Поздравляем Женишбека Мамбетова с заслуженной наградой и желаем новых достижений на спортивном и служебном поприще!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446529
Теги:
ГКНБ, спорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  