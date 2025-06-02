Сотрудник 9-й службы ГКНБ завоевал золотую медаль кубка мира по грэпплингу

Сотрудник 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Женишбек Мамбетов одержал яркую победу на Кубке мира по грэпплингу, завоевав золотую медаль в весовой категории до 81 кг. Турнир проходил с 18 по 22 мая в Бангкоке (Таиланд) в рамках VII Международных тайских игр.

На престижных соревнованиях Мамбетов продемонстрировал высокий уровень физической и технической подготовки, обойдя сильных соперников из разных стран. Его успех стал весомым вкладом в развитие боевых искусств в Кыргызстане и ярким примером силы духа и профессионализма.

Женишбек Мамбетов уже не впервые заявляет о себе на международной арене. В 2023 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по универсальному бою в Тбилиси, а также занял третье место на рейтинговом турнире по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ).

Победа на Кубке мира по грэпплингу подтверждает высокую подготовку кыргызстанских спортсменов и растущий авторитет страны в международных силовых дисциплинах.

Поздравляем Женишбека Мамбетова с заслуженной наградой и желаем новых достижений на спортивном и служебном поприще!