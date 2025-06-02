Сборная Кыргызстанпо конному спорту стала третьей на Кубке Maxima Masters

Сборная Кыргызстана по конному спорту заняла третье место в командном Кубке "Maxima Masters Евразия", прошедшем в Москве. Об этом сообщила Федерация конного спорта Кыргызстана на своей официальной странице в Instagram.
В составе национальной сборной выступили:
Ринат Галимов на лошади Кира,
Камиль Сабитов и Ойлили,
Андрей Тряпицин на Баллу,
Анна Минич с лошадью Турон.
Кыргызстанские спортсмены уверенно прошли все этапы соревнований, продемонстрировав отличную слаженность команды и высокий уровень подготовки.
Индивидуальные успехи также не остались без внимания. В маршруте с высотой препятствий 130 см Андрей Тряпицин и его лошадь Флоризель стали лучшими, заняв первое место.
В соревнованиях по выездке Екатерина Каркавцева на Боцмане одержала победу в международном зачете CDI по программе "Средний приз". Также она вместе с Алиной Халовой и лошадью Колибри заняла второе место в командном зачете.
Эти результаты подтверждают растущий уровень кыргызстанского конного спорта и успешное выступление спортсменов на международной арене.