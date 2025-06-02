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Сборная Кыргызстанпо конному спорту стала третьей на Кубке Maxima Masters

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по конному спорту заняла третье место в командном Кубке "Maxima Masters Евразия", прошедшем в Москве. Об этом сообщила Федерация конного спорта Кыргызстана на своей официальной странице в Instagram.

В составе национальной сборной выступили:

Ринат Галимов на лошади Кира,

Камиль Сабитов и Ойлили,

Андрей Тряпицин на Баллу,

Анна Минич с лошадью Турон.

Кыргызстанские спортсмены уверенно прошли все этапы соревнований, продемонстрировав отличную слаженность команды и высокий уровень подготовки.

Индивидуальные успехи также не остались без внимания. В маршруте с высотой препятствий 130 см Андрей Тряпицин и его лошадь Флоризель стали лучшими, заняв первое место.

В соревнованиях по выездке Екатерина Каркавцева на Боцмане одержала победу в международном зачете CDI по программе "Средний приз". Также она вместе с Алиной Халовой и лошадью Колибри заняла второе место в командном зачете.

Эти результаты подтверждают растущий уровень кыргызстанского конного спорта и успешное выступление спортсменов на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/446530
Теги:
конный спорт, турнир, Москва, Кыргызстан
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