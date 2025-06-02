"Art Blast Group" сравнял счет в финале чемпионата по футзалу

Во втором матче финальной серии чемпионата Кыргызстана по футзалу команда "Art Blast Group" одержала победу над "Алаем" со счётом 6:5 и сравняла счёт в серии - 1:1. Игра прошла на площадке спортивного комплекса КФС.

Первая встреча завершилась победой "Алая" в серии послематчевых пенальти. В ответном матче уже на третьей минуте счёт открыл Саламат Мамбеталиев. Позже вратарь "Art Blast Group" Абдулазиз Жусупов отметился редким для голкипера голом, пробив по воротам соперника с чужой половины.

Максат Алимов забил второй гол "Алая", но быстро последовали ответные мячи от Акылбека Анарбек уулу и Ислама Турабекова, что позволило "Art Blast Group" выйти вперёд и к перерыву вести 5:2.

Во втором тайме "Алай" сократил отставание до 5:4, применяя тактику с шестым полевым вместо вратаря. Судья назначил дабл-пенальти, но вратарь "Art Blast Group" Жусупов отразил удары соперников. После контратаки Данияр Талайбеков забил шестой гол своей команды - 6:4.

"Алай" сумел забить пятый гол за две минуты до конца, но сравнять счёт не удалось. Матч завершился со счётом 6:5 в пользу Art Blast Group.

Следующий матч серии состоится в ближайшее время. Победитель определяется по системе до трёх побед.