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Азиатская Конфедерация бокса отметила успехи боксеров Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Боксеры Кыргызстана заняли второе место в медальном зачёте чемпионата Азии среди молодёжи и спортсменов до 22 лет, который прошёл в Коломбо (Шри-Ланка). Об этом сообщает официальный сайт Азиатской Конфедерации бокса (ASBC).

Сборная Кыргызстана завоевала рекордные 23 медали: 3 золотые, 10 серебряных и 10 бронзовых. Это лучший результат в истории бокса страны, который ASBC отметила как начало нового боксёрского подъёма в Кыргызстане.

Первое место занял Казахстан с 41 золотой медалью, третье - Таджикистан с 3 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми наградами.


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URL: https://www.vb.kg/446536
Теги:
бокс, чемпионат, Кыргызстан
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