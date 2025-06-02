Азиатская Конфедерация бокса отметила успехи боксеров Кыргызстана

Боксеры Кыргызстана заняли второе место в медальном зачёте чемпионата Азии среди молодёжи и спортсменов до 22 лет, который прошёл в Коломбо (Шри-Ланка). Об этом сообщает официальный сайт Азиатской Конфедерации бокса (ASBC).

Сборная Кыргызстана завоевала рекордные 23 медали: 3 золотые, 10 серебряных и 10 бронзовых. Это лучший результат в истории бокса страны, который ASBC отметила как начало нового боксёрского подъёма в Кыргызстане.

Первое место занял Казахстан с 41 золотой медалью, третье - Таджикистан с 3 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми наградами.