Кыргызстанец стал чемпионом мира по традиционной стрельбе из лука

Мастер спорта международного класса из Кыргызстана Ынтымак Мурадил уулу завоевал золотую медаль на 13-м чемпионате мира по традиционной стрельбе из лука Fetih Kupası, который прошёл с 25 по 30 мая в Стамбуле.

В соревнованиях участвовали более 700 спортсменов из 40 стран. Ынтымак одержал победу в личном зачёте среди мужчин, опередив свыше 250 конкурентов, и получил денежный приз в размере 4 тысяч евро.

Эта победа стала исторической для Кыргызстана и укрепила позиции страны на международной арене этноспорта.