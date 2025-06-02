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Кыргызстанец стал чемпионом мира по традиционной стрельбе из лука

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- Самуэль Деди Ирие
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Мастер спорта международного класса из Кыргызстана Ынтымак Мурадил уулу завоевал золотую медаль на 13-м чемпионате мира по традиционной стрельбе из лука Fetih Kupası, который прошёл с 25 по 30 мая в Стамбуле.

В соревнованиях участвовали более 700 спортсменов из 40 стран. Ынтымак одержал победу в личном зачёте среди мужчин, опередив свыше 250 конкурентов, и получил денежный приз в размере 4 тысяч евро.

Эта победа стала исторической для Кыргызстана и укрепила позиции страны на международной арене этноспорта.


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URL: https://www.vb.kg/446537
Теги:
стрельба, турнир, Турция, Кыргызстан
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