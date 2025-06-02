Бишкекская школа №35 стала первой Google-школой в Кыргызстане

В столичной средней общеобразовательной школе №35 города Бишкек состоялась торжественная церемония официального закрытия пилотного проекта "Google школа" реализованного Министерством образования и науки Кыргызской Республики при поддержке Google for Education, MUGALIM AI, iCORE, ОсОО "Бишкекский завод ЭВМ" и компании Centerm.

Проект стартовал в июле 2024 года и охватил один учебный год. В рамках инициативы школа №35 была оснащена современным оборудованием: 100 Chromebook, предоставленных ОсОО "Бишкекский завод ЭВМ" официальным представителем Centerm в Кыргызстане, а также 168 ноутбуками, выделенными Министерством образования и науки КР.

Главная цель проекта заключалась в тестировании цифровых решений Google for Education в реальных условиях обычной школы, а также в оценке их влияния на качество образования, уровень цифровой грамотности и активность учеников.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в своём выступлении отметил важность цифровизации образования и выразил благодарность всем партнёрам, которые внесли вклад в успешную реализацию инициативы.

"Прежде всего, хочу поздравить школу №35 и всех участников этого важного проекта. Хочу выразить глубокую благодарность нашим партнёрам - компании Google, лично господину Тиму Паолини, а также компании Centerm, которая предоставила современное оборудование. Особая признательность руководству Свердловского отдела управления образованием и муниципалитету, благодаря которым были проведены все необходимые ремонтные работы, модернизирована электросеть, созданы условия для подключения школы к высокоскоростному интернету.

Наш пилотный проект длился ровно один академический год - с июля 2024 по июнь 2025. За это время мы получили ценный опыт, который позволит нам масштабировать цифровизацию образования по всей стране.

Хочу отметить важную роль наших местных партнёров, в том числе компании MUGALIM AI, чья поддержка была неоценима на всех этапах проекта.

Уважаемые учителя! Хочу сообщить, что уже до 15 августа вы получите 25 новых качественных ноутбуков для работы. Мы продолжим обеспечивать образовательные учреждения необходимой техникой и в следующем учебном году.

Результаты этого пилотного проекта станут основой для внедрения современных цифровых решений во всех передовых школах Кыргызстана. Мы уверенно идём вперёд, чтобы обеспечить нашим детям качественное и современное образование", - отметил Байсалов.

Заместитель министра образования по цифровому развитию Лира Самыкбаева рассказала о результатах пилотного проекта "Google школа" в Бишкеке, важности технической поддержки и дальнейших планах по масштабированию цифровых технологий в образовательных учреждениях страны.

"Все оборудование будет и дальше использоваться в этой школе, и ученики смогут продолжать работу с цифровыми технологиями. Хочу выразить искреннюю благодарность компании Google for Education за оказанное нам большое доверие. Именно с этого проекта в школе №35 мы начали внедрение цифровых решений. Благодаря этому пилоту мы выявили множество важных нюансов, которые необходимо учитывать при реализации "Google школы", в частности, необходимость усиления электросети.

Отдельное спасибо мэру города Бишкек за поддержку в размере 30 тысяч долларов, благодаря которой была полностью обновлена электросеть, проведён высокоскоростной интернет и созданы все необходимые технические условия. Это был сложный процесс, учитывая существующие стандарты, которые долгое время не позволяли переставлять парты и менять конфигурацию классов.

Благодаря полученному опыту, мы теперь чётко понимаем, как будем реализовывать подобные проекты в других школах.

Особую признательность выражаю заместителю председателя кабинета министров Эдилю Байсалову. Именно его инициатива положила начало этому важному делу. Все ключевые руководители компании Google поддерживают с ним постоянную связь, и благодаря его усилиям нам была оказана эта масштабная поддержка.

Также благодарим компанию Centerm за предоставленные 100 Chromebook. Мы наблюдаем, как дети активно пользуются этими устройствами, и этот опыт помогает нам лучше понять преимущества и недостатки Chromebook по сравнению с традиционными ноутбуками", - сообщила Самыкбаева.

Глобальный директор Google for Education Тим Паолини отметил о значимости пилотного проекта в школе №35 цифровой трансформации образования в Кыргызстане, а также о планах и обязательствах Google по дальнейшему развитию сотрудничества и поддержки образовательных инициатив в стране.

"Для меня большая честь присоединиться к вам сегодня на церемонии закрытия пилотного проекта в школе №35. Ваша школа стала пионером на пути цифровой трансформации образования в Кыргызстане, и я горжусь тем, что Google for Education была частью этого важного процесса. Этот проект показывает, чего можно достичь, когда инновации, сотрудничество и общая цель объединяются.

В Google for Education мы убеждены, что каждый ученик заслуживает доступа к качественному образованию с поддержкой современных технологий. Этот пилот доказал, что при правильных инструментах и надёжных партнёрствах можно создать мощные возможности для обучения. Но сегодня речь не только о достигнутых результатах, а о том, что нас ждёт впереди.

Мы в Google for Education серьёзно настроены поддерживать развитие образования в Кыргызстане. Этот пилот - лишь начало большого пути. Мы будем продолжать сотрудничество с правительством, Министерством образования и науки, чтобы создавать устойчивые и масштабируемые решения для школ. Всё это возможно благодаря вашей активной работе и готовности участвовать в проекте.

Также мы продолжаем тесно сотрудничать с локальными партнёрами, такими как MUGALIM AI, iCORE и компанией Centerm, которая предоставила школы современные Chromebook".

Представитель ОсОО "Бишкек ЭВМ завод" Аман Абдылдаев обратился к участникам церемонии с речью, в которой подчеркнул важность проекта и роль компании в цифровом развитии образования в Кыргызстане.

"Для нас было большой честью принять участие в этом значимом проекте и внести вклад в цифровое развитие образования в Кыргызстане.

Мы передали в подарок 100 Chromebook от компании CENTERM, одного из ведущих производителей Китая, в рамках первого пилотного этапа, реализованного в столичной школе №35 города Бишкек, которая стала первой Google-школой в стране. Сегодня мы подводим итоги этого этапа и видим, что подобные инициативы действительно работают: учителя и ученики активно используют цифровые устройства, и мы уверены, что этот опыт станет прочной основой для расширения проекта.

Особую благодарность выражаем:

• заместителю председателя кабинета министров Эдилю Байсалову за поддержку цифровых образовательных инициатив;

• Министерству образования и науки, Центру образования Свердловского района, Google for Education, компании iCORE и команде Mugalim AI за профессиональную реализацию и сопровождение проекта;

• школе №35 за открытость новым технологиям и отличную организацию работы.

От себя хотим особо отметить: если проект будет расширяться, мы готовы локализовать производство современной компьютерной техники, такой как Chromebook, здесь, в Кыргызстане. Это позволит сделать IT-решения более доступными для многих школ и создаст прочную основу для цифровой трансформации всей системы образования", - заключил Абдылдаев.

Как отмечают независимые оценщики общественного фонда "Таалим-Форум" благодаря использованию хромбуков и инструментов Google школа практически полностью отказалась от использования бумаги. Хромбуки стали основным инструментом в организации учебного процесса: проверка заданий проходит быстрее, а подготовка к урокам занимает меньше времени.