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В КР отменяют обязательное нотариальное заверение копий документов

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев представил новые шаги в рамках 100-дневных реформ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, главные цели – упростить доступ к госуслугам, отказаться от лишней бюрократии и повысить доверие граждан через цифровизацию и обратную связь.

Одним из ключевых решений станет отмена требования нотариального заверения копий документов. Касымалиев подчеркнул, что это создаёт ненужные расходы, очереди и сложности, особенно в регионах. Заверение одного документа обходится гражданам в 200–800 сомов. Решение – цифровые альтернативы, включая QR-коды и базы данных.

Также правительство упростит процедуру трансформации земель, которая сейчас может занимать до 5 лет. Среди предложений – внедрение эскизных проектов вместо градостроительной документации, сокращение сроков археологических заключений до 10 дней и повышение квалификации профильных специалистов.

Вводится и новая система оценки качества госуслуг. Через QR-коды граждане смогут оставить отзыв о полученной услуге. Это должно повысить прозрачность и оперативность в работе органов.


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URL: https://www.vb.kg/446543
Теги:
нотариус, Кыргызстан, Документ, Кабинет министров
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