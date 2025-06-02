ГКНБ задержал пользователя соцсетей за возбуждение межрегиональной вражды

Гражданин Кыргызской Республики Т.Ж. в рамках статьи 330 ч. 1 (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни) УК КР был задержан и водворён в ИВС ГУВД Бишкека по подозрению в возбуждении межрегиональной вражды (розни). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в ходе мониторинга социальных сетей ГКНБ выявил видеоматериал с участием Т.Ж., в котором усматривались признаки разжигания межрегиональной вражды. По итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно с ГУВД Бишкек, Т.Ж. был доставлен и допрошен следственными органами.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственно-оперативные действия.

ГКНБ предупреждает, что призывы к межрегиональной вражде строго запрещены законом и будут пресекаться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.