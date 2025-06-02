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ГКНБ задержал пользователя соцсетей за возбуждение межрегиональной вражды

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- Бермет Таалайбекова
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Гражданин Кыргызской Республики Т.Ж. в рамках статьи 330 ч. 1 (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни) УК КР был задержан и водворён в ИВС ГУВД Бишкека по подозрению в возбуждении межрегиональной вражды (розни). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в ходе мониторинга социальных сетей ГКНБ выявил видеоматериал с участием Т.Ж., в котором усматривались признаки разжигания межрегиональной вражды. По итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно с ГУВД Бишкек, Т.Ж. был доставлен и допрошен следственными органами.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственно-оперативные действия.

ГКНБ предупреждает, что призывы к межрегиональной вражде строго запрещены законом и будут пресекаться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/446545
Теги:
ГКНБ, ИВС, задержание, социальные сети
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