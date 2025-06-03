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Тилек Усупов: Некоторые министры работают по принципу "Готовь три конверта"

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- Бакыт Басарбек
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В последние месяцы в Кыргызстане можно заметить интересную закономерность: некоторые министры в нашей стране отчетливо сменили формат работы. Визиты, встречи, брифинги, участие в форумах и круглых столах идут один за другим. Так сказать, графики плотные, папки толстые, а вот результаты, мягко говоря, едва уловимы. На местах те же проблемы, в отраслях - старые болячки, а в народе - нарастающее раздражение. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился делегат трех курултаев, общественный деятель Тилек Усупов.

По его словам, на последнем заседаний курултая, где обсуждались ключевые вызовы в управлении страной, он как раз поднимал вопрос: а кому на самом деле подотчетны госорганы? Не формально и не по регламенту, а по результату.

"Сегодня министерства отчитываются перед депутатами. Но ведь именно делегаты курултая представляют регионы, конкретных людей, тех, кто ежедневно сталкивается с последствиями бездействия и "имитационной активности". Возможно, пришло время говорить о реальной подотчетности исполнительной власти перед курултаем.

А пока - вспомним одну притчу: "Когда новый министр занял свой пост, предшественник оставил ему три конверта. В первом было написано: "Вали всё на меня". Прошло время - общественность возмущается отсутствием прогресса. Он открывает второй, где написано "Обещай больше". И снова проходит время - и снова недовольство. Он открывает третий конверт и в нем ему последнее наставление: "Готовь три конверта".

Эта притча, увы, давно вышла за рамки юмора и стала операционной схемой для многих чиновников. Перевести стрелки на предшественников, потом пообещать "светлое завтра", а потом уйти, ничего не изменив", - сказал Усупов.

Общественный деятель убежден, что система, в которой чиновник не несет реальной ответственности перед обществом, обречена на стагнацию.

"По сути, у нас нет механизма "обратной связи", где человек из народа мог бы задать министру неудобный вопрос - и получить не дежурный ответ, а конкретику.

Подотчетность - это не просто принцип. Это гарантия эффективности. Когда ты знаешь, что через год снова выйдешь перед курултаем, где тебя спросит не депутат-коллега, а делегат от народа, то иначе будешь планировать свою работу. Ты не расписываешься в бесконечных "дорожных картах", а стараешься сделать хоть один реальный шаг.

Потому и звучит все громче предложение: раз в год каждый министр должен отчитываться не на красивой пресс-конференции, а перед курултаем - вживую, по-настоящему. И без права отмахнуться.

Пусть в кабинетах останутся только один конверт с напоминанием: "Ты работаешь на людей. И ответишь перед ними", - добавил Тилек Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/446548
Теги:
Кыргызстан, чиновник, Кабинет министров
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