МИД советует кыргызстанцам строго соблюдать миграционные правила США

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики обращается к гражданам, находящимся или планирующим поездки в США, с настоятельным призывом соблюдать миграционное законодательство страны.

По данным ведомства, нарушения, такие как незаконное пересечение границы, превышение сроков пребывания и использование поддельных документов, могут привести к серьёзным последствиям - задержанию, депортации и пожизненному запрету на въезд.

В целях недопущения вышеуказанных последствий гражданам Кыргызской Республики, находящихся в Соединённых Штатах нелегально, рекомендуется воспользоваться возможностью добровольного выезда из территории Соединённых Штатах Америки. При этом, в зависимости от обстоятельств иностранным гражданам будет предоставлена финансовая и иная помощь от правительства Соединенных Штатов Америки на возвращение в страну происхождения.

Для участия необходимо зарегистрироваться через приложение CBP Home по ссылке.

Если возникают вопросы, посольство КР в США и Канаде, а также Генеральное консульство в Чикаго готовы оказать поддержку:

Посольство: Washington D.C. kgconsulate.washington@mfa.gov.kg, +1 202 256 2924

Консульство: Chicago, kgconsulate.chicago@mfa.gov.kg, +1 312 929 3442.

Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся на территории Соединенных Штатов Америки или планирующим поездку в эту страну, строго соблюдать новые положения миграционных законов и иметь при себе все необходимые документы, подтверждающие статус пребывания.