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"ЦОН - это лицо государства. А сейчас сплошная духота и очереди с детьми"

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- Светлана Лаптева
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В первые дни лета в ЦОНах Бишкека аншлаг. На улице тепло, а внутри душно. Вентиляция работает через раз, кулеров с водой нет, скамейки заняты до предела. В общей очереди пожилые люди, мигранты, вернувшиеся домой, и особенно много женщин с младенцами на руках, - делится своим впечатлением жительница столицы, посетившая ЦОН по улице Чокана Валиханова, 2.

- Господин Ташиев говорит, что надо повышать рождаемость. Мы согласны! Но тогда и условия для мам с детьми должны быть человеческие. Здесь мамочки сидят по три-четыре часа в очереди. В душном зале. Кто-то кашляет, кто-то чихает - понятно же, вирусы в таких условиях разносятся как по ветру. А мы с младенцами, кто на отдых детей вывозит, кто с миграции вернулся, кто прописку оформляет. Но элементарных условий - ни воды, ни детского уголка, - сказала она.

По ее словам, ЦОН - это не просто место получения справок. Это место "стыковки" гражданина с государством. Особенно для женщин с детьми. Уважение к ним - не только слова, но и конкретные меры: возможность присесть, попить воды, переодеть ребёнка, спокойно дождаться своей очереди.

- Хочется, чтобы наши ЦОНы были как современные сервисные центры в других странах: чистые, светлые, понятные, - продолжает наша собеседница. - Ну почему, например, в зале нет даже обычных часов на стене? А где информационные плакаты о правах ребёнка, о санитарной безопасности?

По наблюдениям, наплыв посетителей связан с началом отпускного сезона: семьи оформляют доверенности, дети едут к родственникам за границу, возвращаются мигранты. Все это - нормальный сезонный поток. Но адаптированы ли госучреждения к этой нагрузке?

Пока - нет. А ведь можно сделать немногое, но важное: установить кулеры с питьевой водой, организовать отдельную очередь для мам с младенцами, предусмотреть уголок для кормления и переодевания, запустить вентиляцию по графику. И главное - донести до сотрудников, что именно здесь у гражданина впервые возникает ощущение, как к нему относится государство.

И если это ощущение - духота, усталость и крик ребёнка в общем зале, то никакие лозунги про "цифровую трансформацию" не помогут, - добавила читательница.


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URL: https://www.vb.kg/446555
Теги:
ЦОН, Бишкек, Кыргызстан
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