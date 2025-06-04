Поисковики Кыргызстана призывают вспомнить и сохранить имена фронтовиков

Представители движения "Наша Победа - Биздин Жениш" обращаются ко всем кыргызстанцам, где бы они ни жили - в стране или за ее пределами. Они просят: поделитесь воспоминаниями о госпиталях времен войны, о том, где хоронили солдат, скончавшихся от ран и болезней в эвакогоспиталях Киргизской ССР. Каждая деталь может вернуть имя неизвестного солдата из забвения.
- Кыргызстан просто обязан создать единую электронную базу: по эвакогоспиталям, воспоминаниям, братским захоронениям. Это дело чести, - говорят представители поискового движения.
Сегодня кто-то еще надеется. Кто-то все еще ищет деда, пропавшего без вести. И мы знаем, как это - ждать известие десятилетиями. Недавно к поисковикам обратилась внучка солдата, который, по похоронке, умер от ран в госпитале города Фрунзе. Его не было в официальных списках. Проверили другие источники - нашли. И направили запрос, чтобы его имя внесли на мемориальные плиты Братского кладбища "Кызыл-Аскер" в Бишкеке.
Таких историй - сотни. По крупицам данные собирают энтузиасты. Например, председатель Ассоциации "Клуб воинской славы" Татарстана Михаил Черепанов и Газизьянова из Марий Эл составили список уроженцев Татарстана, умерших от ран на территории Киргизской ССР. Вот лишь несколько имён:
Каждая фамилия - как ключ к забытой истории, которую ещё можно успеть сохранить.
В Кыргызстане, по словам поисковиков, нет цельной базы по госпиталям времен войны. Есть немного данных по госпиталю №1081, по 20 умершим от ран в Оше и Токмаке, десяти - в Джалал-Абадской области. Есть имена двух офицеров, перезахороненных из села Люксембург в Кант. Остальное - фрагменты, руины, обрывки. С болью поисковики говорят: захоронения в Гавриловке, Сахзаводе, Красной Речке - утрачены. Есть безымянные могилы даже в знаменитом санатории "Ысык-Ата".
- Мы годами обращались в министерства с просьбой провести паспортизацию братских могил. Годами умоляли - отсканируйте документы военных комиссариатов. В других странах это сделали. В России гриф "секретно" с подобных документов сняли ещё в 2007 году. А у нас? Всё ещё ждём.
Но надежда есть. Если не уничтожены, если не сожжены на чердаках или не выброшены как мусор в эпоху перестройки, то эти документы должны быть найдены. Это - наш человеческий долг.
Не должна получиться мертвая база данных. Это должна быть живая книга памяти, где можно добавить фото, прикрепить письмо, передать личную историю. Где каждая строка - как дыхание.
Полуистлевший клочок бумаги, половинка имени - и вдруг мы возвращаем в историю бойца. Сына, отца, брата. Нашего героя.
Однажды, в Псковской области, в селе Ланева Гора, на месте захоронения 2,5 тысяч солдат, умерших от ран, открыли мемориальную доску писателю Мукаю Элебаеву. В тот пасмурный день, когда поисковики и земляки торжественно сняли ткань с таблички, солнце вдруг прорвалось сквозь тучи и осветило имена на граните. Словно небеса позвали всех кыргызстанцев - поклониться, вспомнить, сохранить. И мы обязаны не забыть ни одного, - отмечают поисковики.
Если вы располагаете какими-либо сведениями - письмами, воспоминаниями, упоминаниями в семейных архивах - свяжитесь с движением "Наша Победа - Биздин Жениш". Ваши строки могут стать тем самым недостающим фрагментом общей памяти.