Поисковики Кыргызстана призывают вспомнить и сохранить имена фронтовиков

Представители движения "Наша Победа - Биздин Жениш" обращаются ко всем кыргызстанцам, где бы они ни жили - в стране или за ее пределами. Они просят: поделитесь воспоминаниями о госпиталях времен войны, о том, где хоронили солдат, скончавшихся от ран и болезней в эвакогоспиталях Киргизской ССР. Каждая деталь может вернуть имя неизвестного солдата из забвения.

- Кыргызстан просто обязан создать единую электронную базу: по эвакогоспиталям, воспоминаниям, братским захоронениям. Это дело чести, - говорят представители поискового движения.

Сегодня кто-то еще надеется. Кто-то все еще ищет деда, пропавшего без вести. И мы знаем, как это - ждать известие десятилетиями. Недавно к поисковикам обратилась внучка солдата, который, по похоронке, умер от ран в госпитале города Фрунзе. Его не было в официальных списках. Проверили другие источники - нашли. И направили запрос, чтобы его имя внесли на мемориальные плиты Братского кладбища "Кызыл-Аскер" в Бишкеке.

Таких историй - сотни. По крупицам данные собирают энтузиасты. Например, председатель Ассоциации "Клуб воинской славы" Татарстана Михаил Черепанов и Газизьянова из Марий Эл составили список уроженцев Татарстана, умерших от ран на территории Киргизской ССР. Вот лишь несколько имён:

Бадретдинов Киям, умер 9 марта 1942 года в госпитале Бишкека. Козин Роман Иванович, 1901 г.р., скончался от болезни 26 июня 1943 года. Шведов Александр Иванович, 1924 г.р., младший лейтенант, умер от ран 12 июня 1944 года. Мухаметзянов Марвар Акмалетдинович, 1923 г.р., ушёл из жизни 20 января 1945 года в Токмаке.

Каждая фамилия - как ключ к забытой истории, которую ещё можно успеть сохранить.

В Кыргызстане, по словам поисковиков, нет цельной базы по госпиталям времен войны. Есть немного данных по госпиталю №1081, по 20 умершим от ран в Оше и Токмаке, десяти - в Джалал-Абадской области. Есть имена двух офицеров, перезахороненных из села Люксембург в Кант. Остальное - фрагменты, руины, обрывки. С болью поисковики говорят: захоронения в Гавриловке, Сахзаводе, Красной Речке - утрачены. Есть безымянные могилы даже в знаменитом санатории "Ысык-Ата".

- Мы годами обращались в министерства с просьбой провести паспортизацию братских могил. Годами умоляли - отсканируйте документы военных комиссариатов. В других странах это сделали. В России гриф "секретно" с подобных документов сняли ещё в 2007 году. А у нас? Всё ещё ждём.

Но надежда есть. Если не уничтожены, если не сожжены на чердаках или не выброшены как мусор в эпоху перестройки, то эти документы должны быть найдены. Это - наш человеческий долг.

Не должна получиться мертвая база данных. Это должна быть живая книга памяти, где можно добавить фото, прикрепить письмо, передать личную историю. Где каждая строка - как дыхание.

Полуистлевший клочок бумаги, половинка имени - и вдруг мы возвращаем в историю бойца. Сына, отца, брата. Нашего героя.

Однажды, в Псковской области, в селе Ланева Гора, на месте захоронения 2,5 тысяч солдат, умерших от ран, открыли мемориальную доску писателю Мукаю Элебаеву. В тот пасмурный день, когда поисковики и земляки торжественно сняли ткань с таблички, солнце вдруг прорвалось сквозь тучи и осветило имена на граните. Словно небеса позвали всех кыргызстанцев - поклониться, вспомнить, сохранить. И мы обязаны не забыть ни одного, - отмечают поисковики.

Если вы располагаете какими-либо сведениями - письмами, воспоминаниями, упоминаниями в семейных архивах - свяжитесь с движением "Наша Победа - Биздин Жениш". Ваши строки могут стать тем самым недостающим фрагментом общей памяти.