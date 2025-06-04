Жаныбек Керималиев: пастбища - наше самое большое достояние

"Пастбища – наше самое большое достояние, и мы приложим все усилия, чтобы улучшить и предотвратить их продолжающуюся деградацию", сказал первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев на встрече с главой Миссии ИФАД Хафизом Атымтай и исполняющей обязанности Странового директора ИФАД в Кыргызстане Лаурой Маттиоли.

Представители ИФАД пребывают в Кыргызстане, чтобы оказать поддержку реализации проекта "Устойчивость региональных пастбищных сообществ". Их рабочая миссия продлится с 2 по 13 июня 2025 года.

По словам Жаныбека Керималиева, проект окажет существенную поддержку в улучшение управления пастбищами.

На встрече с первым заместителем ведомства гости отметили необходимость ускорения хода выполнения проекта, начавшегося в прошлом году.

Стороны также обсудили процесс подготовки программы по развитию животноводства до 2030 года и дизайн нового проекта "Развитие животноводства и рынка – 3".

Отметим, что для реализации проекта "Устойчивость региональных пастбищных сообществ - АДАПТ" Кабинет Министров КР привлек в виде гранта 9,2 млн долларов США от Адаптационного фонда, финансирующего проект через Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД).