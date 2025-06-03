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На 1 июня фермерам КР было передано в лизинг 660 единиц сельхозтехники

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- Светлана Лаптева
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В 2025 году за счёт средств Минсельхоза КР на сумму 2 млрд 400 млн сомов было предоставлено 660 единиц сельхозтехники фермерам на льготных условиях. Это позволило своевременно и качественно проводить сельхозработы.

В целом, на сумму 20 млрд 600 млн сомов сельским товаропроизводителям было передано 7728 единиц техники через механизм лизинга, что стало важным шагом в повышении уровня механизации сельского хозяйства.

С целью повышения качества технического обслуживания фермеров и развития системы лизинга, с 2011 года по инициативе Министерства и при поддержке Кабинета Министров Кыргызской Республики, через ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" реализуются 7 лизинговых проектов по предоставлению сельхозтехники и оборудования в лизинг.

В рамках этих проектов все виды сельскохозяйственной техники, а также оборудование для перерабатывающей промышленности предоставляются сельским товаропроизводителям на льготных условиях - под 6% годовых сроком на 7 лет.

Благодаря этим мерам значительно повысилась эффективность сельхозпроизводства, а также улучшился уровень технического обеспечения сельских предпринимателей.


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URL: https://www.vb.kg/446565
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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