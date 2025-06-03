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Магнус Карлсен ударил по столу на шахматном турнире

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- Самуэль Деди Ирие
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Шахматы - игра тихая, но на норвежском супертурнире в Ставангере 1 июня произошло нечто, что заставило замереть даже самых невозмутимых гроссмейстеров. Пятикратный чемпион мира Магнус Карлсен не справился с эмоциями после поражения от 18-летнего индийца Гукеша Доммараджу - он ударил кулаком по столу сразу после окончания партии.

Этот эпизод, попавший в объективы камер, мгновенно разлетелся по соцсетям. И неудивительно: проиграть на родной земле, да ещё и в классике - это нечто непривычное для Карлсена. А главное - Гукеш впервые победил его в этой дисциплине, что делает момент историческим.

- Играть против Карлсена - это всегда особенное чувство, - сдержанно отметил после партии юный чемпион мира. - Для меня это важная победа. Но я уважаю его, он по-прежнему один из величайших в истории.

Карлсен явно рассчитывал на реванш за недавние неудачи и хотел подтвердить статус лидера - пусть уже и без титула чемпиона мира. Но партия пошла не по его сценарию. Гукеш продемонстрировал хладнокровие и стратегическую зрелость, доказав, что его чемпионство - не случайность, а новая реальность в мире шахмат.

Организаторы турнира никак не прокомментировали эмоциональный эпизод, однако очевидно, что дуэль между двумя поколениями - Карлсеном и Гукешем - становится центральной драмой соревнования.

А турнир в Ставангере только набирает обороты. Впереди - ещё много интригующих партий, но ясно одно: в шахматах начинается новая эпоха. И имя её - Доммараджу Гукеш.


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URL: https://www.vb.kg/446568
Теги:
шахматы
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