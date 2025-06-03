В Бишкеке прошел чемпионат страны по перетягиванию каната

Во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула состоялся чемпионат Кыргызстана по перетягиванию каната (аркан тартыш), приуроченный к 100-летию кыргызского спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта (sport.gov.kg).
В турнире приняли участие спортсмены из всех регионов республики. Соревнования прошли в трёх весовых категориях, среди мужчин и женщин. Победители и призёры были награждены дипломами и медалями Дирекцией по неолимпийским видам спорта.
Результаты чемпионата:
Мужчины, категория 680 кг:
1-е место - ПСН Чуйской области
2-е место - Нарынская область
3-е место - Бишкек Шумкар
Женщины, категория 560 кг:
1-е место - Бишкек Шумкар
2-е место - Айкол
3-е место - Алмаз
Мужчины, категория 720 кг:
1-е место - Чуйская область
2-е место - Джалал-Абад Таш-Кумыр
3-е место - Бишкек Шумкар
Чемпионат стал важным событием в рамках празднования векового юбилея кыргызского спорта и продемонстрировал высокий уровень подготовки команд, а также значимость национальных видов спорта в современной спортивной жизни Кыргызстана.