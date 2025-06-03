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В Бишкеке прошел чемпионат страны по перетягиванию каната

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- Самуэль Деди Ирие
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Во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула состоялся чемпионат Кыргызстана по перетягиванию каната (аркан тартыш), приуроченный к 100-летию кыргызского спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта (sport.gov.kg).

В турнире приняли участие спортсмены из всех регионов республики. Соревнования прошли в трёх весовых категориях, среди мужчин и женщин. Победители и призёры были награждены дипломами и медалями Дирекцией по неолимпийским видам спорта.

Результаты чемпионата:

Мужчины, категория 680 кг:

1-е место - ПСН Чуйской области

2-е место - Нарынская область

3-е место - Бишкек Шумкар

Женщины, категория 560 кг:

1-е место - Бишкек Шумкар

2-е место - Айкол

3-е место - Алмаз

Мужчины, категория 720 кг:

1-е место - Чуйская область

2-е место - Джалал-Абад Таш-Кумыр

3-е место - Бишкек Шумкар

Чемпионат стал важным событием в рамках празднования векового юбилея кыргызского спорта и продемонстрировал высокий уровень подготовки команд, а также значимость национальных видов спорта в современной спортивной жизни Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/446569
Теги:
спорт, Кыргызстан
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