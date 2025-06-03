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Юниоры Кыргызстана выиграли 10 медалей на чемпионате мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Юнио

рская сборная Кыргызстана по борьбе на поясах успешно выступила на чемпионате мира, который проходил с 28 по 31 мая в Нукусе, Узбекистан. Спортсмены в возрасте 15-17 лет завоевали 10 медалей: 2 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых.

По информации Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта, команду Кыргызстана на турнире тренировали Нурбек Кожобеков и Тамчы Эсенбек уулу.

Результаты кыргызских спортсменов:

Золото: Альберт Абдыкаров (45 кг), Элбек Зайнабидинов (95 кг)

Серебро: Апсамат Эрмаматов (свыше 95 кг)

Бронза: Элбек Исмаилов (45 кг), Атабек Нишанов (65 кг), Субан Апсаматов (71 кг), Нуркен Абдыкаров (свыше 95 кг), Нурайим Мавлянова (63 кг), Малика Апсаламова (70 кг), Жасмин Медербекова (свыше 70 кг)

Успешное выступление юных борцов подтверждает высокий уровень подготовки и перспективы развития этого национального вида спорта в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/446570
Теги:
стрельба, Кыргызстан
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