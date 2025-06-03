В Бишкеке прошёл турнир по пулевой стрельбе, посвящённый Дню защиты детей

В Бишкеке состоялся турнир по пулевой стрельбе, приуроченный ко Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены в разных возрастных и весовых категориях, соревнуясь в упражнениях ВП-20 и ПП-20 (с упора), а также ВП-40 и ПП-40 (без упора).
По данным Федерации пулевой стрельбы Кыргызстана, победителями в упражнениях стали:
ВП-20, юноши:
1-е место – Исанур Эсенжанов
2-е место – Байэл Асылбеков
3-е место – Мухамад Абдурахманов
ВП-20, девочки:
1-е место – Жаныайым Мадалбекова
2-е место – Нурайым Брысбекова
3-е место – Акбермет Сафаралиева
ПП-20, юноши:
1-е место – Назар Альджанов
2-е место – Муслим Алымжанов
3-е место – Мухаммад Адильев
ПП-20, девочки:
1-е место – Виктория Рудольф
2-е место – Элгиза Нургазиева
3-е место – Ширин Тилекова
ВП-40, юноши:
1-е место – Темирлан Сарыгулов
2-е место – Мустафа Каипов
ВП-40, девочки:
1-е место – Бекайым Акимова
2-е место – Диана Каниметова
3-е место – Жасмина Урбаева
ПП-40, юноши:
1-е место – Марат Кадырбеков
2-е место – Данияр Аскаралиев
3-е место – Амантур Шабданов
ПП-40, девочки:
1-е место – Назик Тентиева
2-е место – Диана Жумаканова
3-е место – Анжелика Аргымбекова
Турнир показал высокий уровень подготовки молодых спортсменов и стал важным событием в спортивной жизни столицы.