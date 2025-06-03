В Бишкеке прошёл турнир по пулевой стрельбе, посвящённый Дню защиты детей

В Бишкеке состоялся турнир по пулевой стрельбе, приуроченный ко Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены в разных возрастных и весовых категориях, соревнуясь в упражнениях ВП-20 и ПП-20 (с упора), а также ВП-40 и ПП-40 (без упора).

По данным Федерации пулевой стрельбы Кыргызстана, победителями в упражнениях стали:

ВП-20, юноши:

1-е место – Исанур Эсенжанов

2-е место – Байэл Асылбеков

3-е место – Мухамад Абдурахманов

ВП-20, девочки:

1-е место – Жаныайым Мадалбекова

2-е место – Нурайым Брысбекова

3-е место – Акбермет Сафаралиева

ПП-20, юноши:

1-е место – Назар Альджанов

2-е место – Муслим Алымжанов

3-е место – Мухаммад Адильев

ПП-20, девочки:

1-е место – Виктория Рудольф

2-е место – Элгиза Нургазиева

3-е место – Ширин Тилекова

ВП-40, юноши:

1-е место – Темирлан Сарыгулов

2-е место – Мустафа Каипов

ВП-40, девочки:

1-е место – Бекайым Акимова

2-е место – Диана Каниметова

3-е место – Жасмина Урбаева

ПП-40, юноши:

1-е место – Марат Кадырбеков

2-е место – Данияр Аскаралиев

3-е место – Амантур Шабданов

ПП-40, девочки:

1-е место – Назик Тентиева

2-е место – Диана Жумаканова

3-е место – Анжелика Аргымбекова

Турнир показал высокий уровень подготовки молодых спортсменов и стал важным событием в спортивной жизни столицы.