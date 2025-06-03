Самат "Кыргыз" подарил Джону Джонсу калпак, чепкен и камчу

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс из США получил в подарок от кыргызстанского бойца Самата "Кыргыз" Абдрахманова традиционные национальные символы - калпак, чепкен и камчу, сообщает Prosports.kz.

Видео с моментом вручения подарков Абдрахманов опубликовал в своих соцсетях. По словам Самата, он имел возможность познакомиться с Джонсом во время второго сезона шоу Alf Reality 2 в Таиланде, где Джонс выступал в роли тренера, а Абдрахманов был участником.

"Про эту легенду можно писать целую книгу - не только за спортивные заслуги, которых у него десятки, но и за простоту и человечность. За месяц, проведённый с ним, я видел, как он находит время для каждого - бойцов, операторов, режиссёров. Ни капли звездной болезни или высокомерия, таким и должен быть настоящий чемпион", - поделился впечатлениями Самат.

Кроме того, Абдрахманов сообщил, что вскоре Джон Джонс посетит Кыргызстан, что станет важным событием для местного спортивного сообщества.