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Самат "Кыргыз" подарил Джону Джонсу калпак, чепкен и камчу

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- Самуэль Деди Ирие
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс из США получил в подарок от кыргызстанского бойца Самата "Кыргыз" Абдрахманова традиционные национальные символы - калпак, чепкен и камчу, сообщает Prosports.kz.

Видео с моментом вручения подарков Абдрахманов опубликовал в своих соцсетях. По словам Самата, он имел возможность познакомиться с Джонсом во время второго сезона шоу Alf Reality 2 в Таиланде, где Джонс выступал в роли тренера, а Абдрахманов был участником.

"Про эту легенду можно писать целую книгу - не только за спортивные заслуги, которых у него десятки, но и за простоту и человечность. За месяц, проведённый с ним, я видел, как он находит время для каждого - бойцов, операторов, режиссёров. Ни капли звездной болезни или высокомерия, таким и должен быть настоящий чемпион", - поделился впечатлениями Самат.

Кроме того, Абдрахманов сообщил, что вскоре Джон Джонс посетит Кыргызстан, что станет важным событием для местного спортивного сообщества.


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URL: https://www.vb.kg/446578
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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