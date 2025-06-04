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Семь гольфистов снялись с квалификации на Открытый чемпионат США

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- Самуэль Деди Ирие
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Семь игроков по гольфу, связанных с лигой LIV Golf, включая Баббу Уотсона, снялись с финального квалификационного турнира на Открытый чемпионат США, который проходил в понедельник в Роквилле.

В этот день участники сыграли 36 лунок на десяти площадках Северной Америки в борьбе за последние путевки на главный турнир. Среди отказавшихся также были новозеландец Бен Кэмпбелл, испанец Дэвид Пуйг, австралиец Мэтт Джонс, бельгиец Томас Питерс, англичанин Ли Вествуд и резервист Уэйд Ормсби из Австралии.

Из игроков LIV только австралиец Марк Лейшман смог пройти квалификацию, выиграв плей-офф после набранных 3 ударов ниже пара. Среди других неудачников - колумбиец Себастьян Муньос, а также Брэндан Стийл и Анирбан Лахири.

В самом Открытом чемпионате США, который пройдет с 12 по 15 июня в Oakmont Country Club неподалеку от Питтсбурга, выступят несколько звезд LIV, включая Брайсона Дешамбо, Брукса Кепку, Дастина Джонсона и Хона Рама. Кроме того, на турнир приглашены победители последних мейджоров - Фил Микельсон и Камерон Смит.


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URL: https://www.vb.kg/446585
Теги:
гольф, США
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