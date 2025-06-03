Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Таджикистан

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 4–5 июня 2025 года совершит рабочий визит в город Душанбе Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках рабочего визита глава кабинета министров примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В ходе заседания будут проведены переговоры и приняты решения в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи и подписание ряда документов.