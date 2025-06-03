До конца года в Кыргызстане выдадут 4 тысячи ипотечные квартиры

В этом году по стране будет выдано 4 тысячи ипотечных квартир. Об этом агентству "Кабар" сообщил заместитель председателя Государственной ипотечной компании Тилек Жээнбаев.

По его словам, все ключи от квартир будут вручены новоселам до конца года.

"Квартиры на улице Маликова в Бишкеке будут сданы во втором этапе в конце третьего квартала, на улице Молдобасанова летом, а первый этап сдачи квартир на пересечении улиц Кустанай и Волкова запланирован на четвертый квартал", - сказал он.

Тилек Жээнбаев также отметил, что ключи от квартир будут вручены гражданам и в регионах.

"В городе Джалал-Абад и Сузакском районе жильцам будет передано 1500 квартир. В городе Нарын и Кочкорском районе - 430 квартир. В городе Талас до конца года планируется передать 319 квартир. В Караколе Иссык-Кульской области в первом этапе планируется передать 420 квартир. Всего по республике будет выдано ключей от 4 тыс. квартир", - добавил заместитель председателя ГИК.