Калдан Эрназарова: ШОС есть куда развиваться

В свете меняющейся финансовой системы в мире страны ШОС могут обезопасить себя, если смогут консолидироваться и совместно решить все проблемы. Об этом на круглом столе "Взаимодействие стран Центральной Азии в рамках ШОС на фоне угрозы стабильности мировой экономики" нашему изданию заявила директор Общественного фонда "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Калдан Эрназарова.

По ее словам, любые возникающие проблемы – это всегда, как сказал Генри Джон Кайзер, возможности в рабочей одежде.

"ШОС, ЕАЭС были созданы уже после развала СССР, в то время как Евросоюз, ООН уже имеют долгую историю создания. Если вначале ШОС создавалась как организация по безопасности, но потом туда вошла и экономическая составляющая. Поэтому нам важно проработать все абзацы, чтобы в дальнейшем сделать эту организацию более эффективной.

То, что произошло между Индией и Пакистаном говорит о том, что ШОС есть куда развиваться, особенно при имеющихся проблемах и конфликтах. Тем более, что у нас есть общее стремление уйти от тех западных нарративов, которые были нам навязаны. К примеру, нам были навязаны западные политические системы. Может, за 30 лет нам нужно уже развить свои взгляды, либо хотя бы учиться друг у друга. Мы могли бы учиться у китайских партнеров", - сказала Калдан Эрназарова.

По словам эксперта, ошибка США в том, что они не могут слезть со своего конька, якобы, Америка - главная страна в мире.

"Новая тарифная политика США толкает те страны, которые более-менее были лояльны по отношению к США, объединяться, вырабатывать собственную альтернативную программу действий. Кому нравится вообще ограничение, собственно говоря, это потери своего же влияния. Например, Китай этого никогда не делает. Они говорят, мол, это экономическая экспансия Китая. На самом деле, я считаю, это большая серьезная стратегия, которая вырабатывалась веками.

Вообще, политика США и западных стран, в принципе, больше направлены на разрушение экономик других стран. То есть это своего рода неоколонизм, но в новой форме.

Любая проблема, как я уже ранее говорила, - это новые возможности в рабочей одежде. Поэтому пока не поздно, надо воспользоваться этой ситуацией", - добавила она.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Источник: silunews.kg