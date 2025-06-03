Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 98.62 - 99.62

Бывший казы Оша Мирлан Токтомушев вновь арестован

310  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мера пресечения в отношении бывшего казы Оша Мирлана Токтомушева изменена. Он помещен в следственный изолятор до 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

2 июня судебная коллегия областного суда удовлетворила ходатайство следователя Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области, отменив предыдущее решение городского суда, согласно которому подозреваемому был назначен домашний арест.

Ранее, 24 мая, городской суд при вынесении меры пресечения учел состояние здоровья Токтомушева, наличие постоянного адреса проживания, отсутствие судимостей и наличие несовершеннолетних детей. Однако следствие настаивало на его водворении под стражу.

Как сообщили в ГКНБ, в отношении бывшего казы возбуждено уголовное дело по статье 209, части 2 и 4 Уголовного кодекса КР - "Мошенничество, совершенное в значительном размере с использованием служебного положения".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446596
Теги:
ГКНБ, Ош, суд, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  