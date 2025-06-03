Бывший казы Оша Мирлан Токтомушев вновь арестован

Мера пресечения в отношении бывшего казы Оша Мирлана Токтомушева изменена. Он помещен в следственный изолятор до 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

2 июня судебная коллегия областного суда удовлетворила ходатайство следователя Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области, отменив предыдущее решение городского суда, согласно которому подозреваемому был назначен домашний арест.

Ранее, 24 мая, городской суд при вынесении меры пресечения учел состояние здоровья Токтомушева, наличие постоянного адреса проживания, отсутствие судимостей и наличие несовершеннолетних детей. Однако следствие настаивало на его водворении под стражу.

Как сообщили в ГКНБ, в отношении бывшего казы возбуждено уголовное дело по статье 209, части 2 и 4 Уголовного кодекса КР - "Мошенничество, совершенное в значительном размере с использованием служебного положения".