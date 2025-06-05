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Кыргызстан представляет промежуточные итоги проекта "Содействие торговле"

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- Светлана Лаптева
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Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики и Программа развития ООН (ПРООН), при финансовой поддержке Правительства Финляндии, представили промежуточные результаты реализации проекта "Содействие торговле", направленного на укрепление торгового управления, развитие институционального потенциала и повышение конкурентоспособности предприятий по всей стране.

Данный проект способствует углублению интеграции Кыргызстана в региональные и глобальные рынки за счёт целенаправленной поддержки на политическом, институциональном и микроуровнях. Инициатива напрямую способствует реализации Программы развития экспорта на 2025–2028 годы, Национальной программы развития до 2026 года, а также Указа Президента Кыргызской Республики о развитии агропромышленного комплекса, демонстрируя соответствие приоритетам социально-экономической политики страны.

"Благодаря совместным усилиям мы перешли от стратегии к конкретным результатам", - отметила Моника Ризал, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике. "Проект оказал поддержку более чем 270 субъектам микробизнеса, малого и среднего предпринимательства, особенно в трудоёмких, "зелёных" и экспортноориентированных секторах. Более 120 предпринимательниц уже зафиксировали рост производительности, доходов и экспортных поставок. Это и есть практическое воплощение принципов инклюзивной торговли".

На макроуровне проект содействовал разработке ключевых национальных стратегий и программ, включая Программу развития экспорта (2025–2028), Стратегию устойчивого развития туристического сектора (2025–2030), проект Программы зелёной экономики, а также новые нормы по торговым субсидиям и развитию электронной коммерции. Эти меры направлены на формирование более "умной", экологичной и инклюзивной экономики.

На институциональном уровне свыше 15 организаций, связанных с поддержкой торговли, включая Центр продвижения экспорта Кыргызской Республики, Департамент туризма, Государственную таможенную службу и другие профильные ведомства, получили комплексную поддержку по развитию потенциала. Обновлённая цифровая платформа export.gov.kg теперь предоставляет экспортёрам аналитическую информацию по рынкам, инструменты для регистрации на выставках и ярмарках. Участие в десяти крупных международных торгово-туристических выставках принесло более 9,76 млн долларов США в виде экспортных контрактов, продемонстрировав способность кыргызстанских компаний успешно выходить на внешние рынки.

"Торговля остаётся одним из ключевых факторов устойчивого развития, особенно для стран, не имеющих выхода к морю, таких как Кыргызстан", - подчеркнул Султан Ахматов, заместитель министра экономики и коммерции. "Проект "Содействие торговле" не только оказал содействие в проведении реформ на основе данных и в развитии экспортных сервисов, но и принёс реальные выгоды субъектам малого и среднего предпринимательства. Представленные результаты отражают нашу нацеленность на устойчивый и инклюзивный рост".

На местном уровне проект оказал поддержку предпринимателям в "зелёных" экспортноориентированных цепочках добавленной стоимости: мёд, сушёные фрукты, орехи, ремесленные изделия, а также приключенческий туризм. В результате наблюдается средний рост объёмов экспорта на 23%, создание 184 новых рабочих мест, а также рост продаж среди женщин-предпринимательниц на 17%.

По мере того, как Кыргызстан рассматривает новые возможности для расширения торговли и региональной интеграции, достигнутые результаты проекта создают прочную основу для дальнейшего устойчивого и инклюзивного экономического развития.

Проект "Содействие торговле" реализуется ПРООН в партнёрстве с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики при финансовой поддержке Правительства Финляндии. Инициатива направлена на содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту в стране путём развития "зелёных" цепочек добавленной стоимости, повышения экспортного потенциала субъектов малого и среднего бизнеса и укрепления институциональной базы поддержки торговли в соответствии с приоритетами национальной экономической политики.


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URL: https://www.vb.kg/446602
Теги:
Кыргызстан, экономика
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