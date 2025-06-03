В селе Новониколаевка проходит наверстывающая иммунизация детей

В селе Новониколаевка Жайылского района продолжается кампания по наверстывающей иммунизации детей, направленная на защиту от опасных инфекционных заболеваний. Она охватывает малышей, которые по разным причинам пропустили плановые прививки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одной из участниц кампании стала многодетная мать Айнура Жоошбек кызы, которая привела на вакцинацию своих 6-летних дочерей-близнецов Фатиму и Вазипу.

Программа, инициированная Министерством здравоохранения КР, продлится до 31 декабря и охватывает детей от одного до пяти лет. В Жайылском районе работают 33 прививочных пункта на базе ГСВ и ФАПов по всей стране - более 1700, включая родильные дома.

"Мы должны защитить детей и всё население от управляемых инфекций и сформировать коллективный иммунитет", - подчеркнула эпидемиолог Жайылского района Умида Басакова. Она призвала родителей не откладывать прививки и следовать национальному календарю.

Однако, несмотря на усилия медиков, проблема отказов сохраняется. Только в Новониколаевке 45 семей отказались от вакцинации. По республике за первый квартал 2025 года зарегистрировано более 3,5 тыс. отказов. Это указывает на необходимость усиления разъяснительной работы среди населения.

Кампания также охватывает подростков и взрослых, которые не были привиты вовремя. Врачи напоминают: вакцинация - это не только индивидуальная защита, но и вклад в здоровье общества.