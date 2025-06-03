Весенне-полевые работы в Кыргызстане подходят к завершающему этапу

По состоянию на начало июня 2025 года весенне-полевые работы в Кыргызской Республике находятся на завершающем этапе. По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, посевные и пахотные работы проведены на общей площади 651,4 тыс. гектаров, что составляет 93,4 % от запланированной структуры посевных площадей.

Ход работ по основным сельскохозяйственным культурам:

Пшеница – засеяно 102,4 тыс. гектаров (99,5 % от плана); посевные работы практически завершены.

Ячмень – посеяно 223,7 тыс. гектаров (92,7 % от плана), что на 0,9 тыс. гектаров больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В текущем году общий план посева ярового ячменя составляет 241,3 тыс. гектаров.

Кукуруза – засеяно 104,9 тыс. гектаров (97,1 % от плана).

Бобовые культуры – посеяно 49,0 тыс. гектаров, выполнение составляет 91,1 %.

Картофель – высажен на площади 63,2 тыс. гектаров, что на 1,1 тыс. гектаров больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2025 году запланировано высадить картофель на площади 66,4 тыс. гектаров.

Овощные культуры – заняли 52,3 тыс. гектаров, что на 0,4 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году.

Бахчевые культуры – засеяны на 10,9 тыс. гектаров, что превышает прошлогодний показатель на 1,22 тыс. гектаров.

Масличные культуры – посеяны на площади 12,9 тыс. гектаров (75,8 % от плана).

Сахарная свёкла – в Чуйской и Таласской областях засеяно 12,87 тыс. гектаров, что соответствует прошлогоднему уровню.

Министерство продолжает принимать все необходимые агротехнические меры, направленные на своевременное и качественное завершение весенне-полевых работ. Ведётся ежедневный мониторинг, особое внимание уделяется применению современных технологий в сельском хозяйстве.