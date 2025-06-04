Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провёл работу с экспортёрами, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам работы в Джети-Огузском районе организован пункт приёмки клубники, куда производители могут сдавать свою продукцию для дальнейшего экспорта.

Министерство продолжит принимать меры по поддержке сельхозпроизводителей и обеспечению стабильного канала сбыта продукции.

+996 502 805 676 Нурболот по вопросам реализации клубники