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В Джети-Огузском районе организован пункт приёмки клубники

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- Светлана Лаптева
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Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провёл работу с экспортёрами, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам работы в Джети-Огузском районе организован пункт приёмки клубники, куда производители могут сдавать свою продукцию для дальнейшего экспорта.

Министерство продолжит принимать меры по поддержке сельхозпроизводителей и обеспечению стабильного канала сбыта продукции.

+996 502 805 676 Нурболот по вопросам реализации клубники


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URL: https://www.vb.kg/446609
Теги:
Иссык-Кульская область, сельское хозяйство
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