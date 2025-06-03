Счётная палата выявила нарушения в работе дирекции СЭЗ "Бишкек"

Счётная палата КР по итогам аудита деятельности Главной дирекции Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Бишкек" за 2023–2024 годы выявила нарушения законодательства, слабый контроль над арендой и низкую эффективность в достижении установленных целей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проверка показала, что дирекция в недостаточной мере выполняет задачи, обозначенные постановлением правительства - в частности, по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры.

Выявлены нарушения по исполнению бюджетных обязательств: в 2023 году в республиканский и местный бюджеты были перечислены суммы, но за 2024 год начисления (100 тыс. и 50 тыс. сомов соответственно) на момент аудита так и не были оплачены.

Контроль за арендными платежами оказался слабым. Из 232 договоров аренды зданий и земельных участков к концу 2024 года образовалась дебиторская задолженность в размере 119,8 млн сомов, из которых 27,9 млн - просроченная. Штрафные санкции применялись лишь в двух случаях.

На балансе дирекции числятся 63 единицы автотранспорта, часть из которых неисправна или не используется. Не приняты меры в отношении устаревших основных средств на сумму 13,9 млн сомов.

Удалось восстановить лишь 146,9 тыс. сомов задолженности. Ещё 69,6 млн сомов подлежат взысканию по решению суда, материалы на 1,5 млн находятся на рассмотрении.

Счётная палата рекомендовала автоматизировать систему учёта, усилить контроль за арендой, своевременно применять штрафные санкции и повысить эффективность управления ресурсами дирекции.