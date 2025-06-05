В КР осваивают малопродуктивные пастбища для сельхозпроизводства

На данный момент в стране насчитывается более 600,0 тыс. гектаров малопродуктивных пастбищ, которые требуют освоения и вовлечения в сельскохозяйственное производство в целях обеспечения продовольственной безопасности, улучшения условий жизни местного населения, снижения уровня безработицы, а также в рамках выполнения митигационных мер по изменению климата.

Обязательным условием при получении в пользование малопродуктивных пастбищ является повышение продуктивности указанных земель.

Одним из ключевых условий получения в пользование таких земель является повышение их продуктивности. Желающие получить участок должны обратиться с заявлением в районную государственную администрацию по месту расположения земли. В заявлении необходимо указать категорию и площадь участка, а также приложить технико-экономическое обоснование его освоения.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рекомендует использовать такие земли для развития садоводства и агролесоводства - путём посадки плодово-ягодных культур, саженцев и рассады.

Для поддержки сельхозпроизводителей действуют программы льготного кредитования:

•В рамках проекта "Кредитование агропромышленного комплекса" (КАПК) можно получить финансирование под 6% годовых. Средства можно направить на приобретение саженцев, установку систем капельного орошения, ограждение, закупку удобрений, строительство мини-цехов и холодильников, а также пополнение оборотных средств для экспортной деятельности.

•Также действует проект "Финансирование сельского хозяйства - 13", в рамках которого предоставляются льготные кредиты на создание, развитие и расширение растениеводства, включая выращивание плодово-ягодной продукции.

Для получения финансирования необходимо обратиться в районные филиалы ОАО "Элдик Банк" и ОАО "Айыл Банк".

По вопросам уточнения местоположения малопродуктивных пастбищ следует обращаться в районные управления аграрного развития Министерства сельского хозяйства.

Контактные телефоны:

•Общая информация: 0312 62-36-42

•По проекту КАПК: 0312 62-37-19

•По кластеру "Фрукты и ягоды": 0555 733 283 (Ж. Нурдинова)