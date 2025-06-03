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Адамалиева: Академия ГКНБ станет кузницей патриотов и защитников Отечества

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- Бакыт Басарбек
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Ведущий эксперт по кадровому администрированию Адамалиева Чолпон Каныбековна поблагодарила президента КР и председателя ГКНБ за успешную реализацию важнейшего проекта - открытие Академии ГКНБ. По ее словам, с этим событием Кыргызстан сделал исторический шаг вперед - к формированию собственных, высокоподготовленных, идейно стойких кадров.

"Выражаю глубокую благодарность Президенту Кыргызской Республики и Заместителю председателя кабинета министров КР - Председателю Государственного комитета национальной безопасности Ташиеву Камчыбеку Кыдыршаевичу за стратегическую инициативу и успешную реализацию важнейшего проекта - открытие Академии ГКНБ в нашей стране. Это событие имеет исключительное значение для укрепления национальной безопасности и формирования системы подготовки профессиональных кадров нового поколения.

Под руководством Камчыбека Кыдыршаевича ГКНБ демонстрирует высокую эффективность в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и иными вызовами государственной безопасности. Результаты этой работы очевидны - усиливается государственный контроль, восстанавливается доверие общества, создаются прочные основы для долгосрочной стабильности и правопорядка.

С открытием Академии Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстан сделал исторический шаг вперед - к формированию собственных, высокоподготовленных, идейно стойких кадров, способных защитить страну от внутренних и внешних угроз.

Инициатива, реализованная при поддержке Президента Кыргызской Республики и Председателя ГКНБ Камчыбека Кыдыршаевича Ташиева, имеет не просто институциональное, а стратегическое значение. В эпоху, когда борьба с организованной преступностью и коррупцией стала вопросом национального выживания, именно твердая политическая воля и решительные действия руководства ГКНБ обеспечили ощутимый перелом в этой борьбе.

Сегодня мы видим не просто отчеты - мы видим результат: обезвреженные ОПГ, возвращенные государству активы, восстановленный общественный авторитет силовых структур.

Как офицер запаса кадровой службы, имевшая честь более четырёх лет курировать вопросы подготовки и переподготовки сотрудников ГКНБ как в стране, так и за её пределами, я с особым уважением и гордостью отмечаю: открытие Академии - это рождение интеллектуального щита государства.

Теперь у нас есть свой центр, где будут воспитываться не просто специалисты, а настоящие патриоты, готовые защищать суверенитет Кыргызстана с честью, достоинством и глубоким профессионализмом.

Искреннюю благодарность выражаю начальнику Академии, генерал-майору Бокаеву К.Н., и всему преподавательскому составу за приглашение на День открытых дверей. Видеть своими глазами, как закладываются основы будущего, - это честь и большая личная радость.

Пусть Академия растет, развивается, расширяет горизонты и продолжает готовить элиту кыргызской национальной безопасности.

Во благо народа. Во имя Родины.

С уважением,

майор запаса

Адамалиева Чолпон Каныбековна"


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URL: https://www.vb.kg/446619
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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