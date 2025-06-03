Государству добровольно передано 49% доли ОсОО "Майкампа"

Учредители ОсОО "Майкампа" добровольно передали 49% доли компании на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Как сообщили в ведомстве, в ходе расследования были выявлены факты незаконной приватизации имущества бывшего АО "Майкампа – Бишкекская Производственная-сбытовая Маслосырбаза", расположенного в городе Бишкек.

Установлено, что в период с 1991 по 2000 годы, в ходе активной приватизации, акции предприятия, принадлежавшие государству, были выкуплены физическими лицами по заниженной стоимости, с нарушением законодательства, действовавшего в тот момент.

Понимая противоправность владения, учредители добровольно приняли решение передать часть собственности обратно в госсобственность.

Следствие по данному факту продолжается.