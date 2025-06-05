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Картофель по 600 тенге в Казахстане: власти объяснили, почему это не предел

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- Светлана Лаптева
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Министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию с ростом цен на картофель в кулуарах Мажилиса. По его словам, само понятие "высокая" или "низкая" цена является субъективным и зависит от рыночных условий, сообщают СМИ.

Цены - понятие относительное

"Понятия, которые вы говорите, высокая цена, низкая цена - это все относительно. Существует закон спроса и предложения", - отметил министр.

Неурожай у соседей и запасы в Казахстане

По словам Жумангарина, в этом году в ряде стран региона - Беларуси, России и Узбекистане - не удалось собрать достаточного урожая картофеля. Казахстан, напротив, смог сформировать внушительные запасы еще в прошлом году, что и позволило сгладить ситуацию с дефицитом внутри страны.

"В Казахстане были достаточно большие запасы, которые мы сформировали в прошлом году. Дефицита картофеля в стране нет", - заверил он.

Почему не стали вмешиваться в ценообразование

Министр отметил, что государство намеренно отказалось от прямого регулирования цен, чтобы избежать негативных последствий в будущем:

Ограничение цен привело бы к снижению мотивации у фермеров, что, в свою очередь, могло бы спровоцировать реальный дефицит в следующем году.

Ограничение экспорта было выбрано как более мягкая мера. Такое решение уже принято и реализуется.

"Если бы мы ограничили цену, никто бы картошку в этом году не стал сажать, а в следующем году мы точно столкнулись бы с дефицитом", - подчеркнул Жумангарин.

Динамика цен и прогнозы

По словам главы МНЭ, стоимость картофеля на данный момент варьируется:

старый урожай - от 400 до 600 тенге за килограмм;

новый урожай, особенно из Туркестанской области, уже поступает на рынок по цене от 200–300 тенге за килограмм.

Министр выразил уверенность, что по мере увеличения предложения цена стабилизируется.

Картофель - уже премиум?

Ранее в СМИ обсуждалась информация о том, что молодой казахстанский картофель оказался дороже апельсинов. Вице-министр сельского хозяйства объяснил это тем, что молодой картофель считается премиум-товаром, особенно в начале сезона.

Общий рост цен на картофель в регионе

Рост цен на картофель - не исключительно казахстанское явление. По данным экспертов, в годовом выражении в Казахстане картофель подорожал на 57,8%, а в странах ЕАЭС - в среднем на 79,9%. В России рост составил 91%.

Источник: lada.kz


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URL: https://www.vb.kg/446622
Теги:
Казахстан
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