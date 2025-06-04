Атамбаев приговорен к 11,5 годам лишения свободы и возмещению ущерба

Вечером 3 июня в Первомайском районном суде столицы огласили приговор по громкому делу, где главным фигурантом вновь оказался бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Заседание проходило под председательством судьи Азирета Медерова.

На скамье подсудимых оказались бывшие высокопоставленные чиновники и сторонники экс-главы государства. Суд рассматривал объединенное уголовное дело, включающее три эпизода: незаконное получение земель в селе Кой-Таш, незаконное обогащение, а также участие в массовых беспорядках, произошедших 7–8 августа 2019 года во время попытки его задержания.

Атамбаев признан виновным и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением всех государственных наград. Кроме того, суд постановил взыскать с него и бывшего вице-спикера парламента Аскарбека Шадиева 5 миллиардов 439 миллионов сомов в доход государства.

Сроки и меры наказания также получили его ближайшие соратники:

Фарид Ниязов, экс-глава Аппарата президента - 7 лет и 8 месяцев лишения свободы;

Равшан Жеенбеков, бывший депутат - 7 лет и 8 месяцев;

Ирина Карамушкина, экс-депутат - 7 лет и 6 месяцев;

Асель Кодуранова, бывший депутат - 3 года условно (пробация);

Мээрбек Мискенбаев, экс-депутат - 5 лет условно;

Канат Сагымбаев, бывший сотрудник 9-й службы ГКНБ и телохранитель Атамбаева - 5 лет пробации;

Кундуз Жолдубаева, журналистка и сторонница Атамбаева - 5 лет условно;

Фархад Баабиев, активный участник событий - 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

По словам суда, вина всех фигурантов была подтверждена следственными материалами, показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

Напомним, в 2020 году Атамбаев уже был приговорен к 11 годам и 2 месяцам заключения за незаконное освобождение криминального авторитета. Однако после октябрьских протестов его освободили из СИЗО. Спустя несколько дней он вновь оказался под стражей - уже по делу о беспорядках в Кой-Таше. Некоторое время находился под домашним арестом. В ноябре того же года суд отменил приговор.

Всего Атамбаев провел под арестом и в заключении около 3,5 лет. После освобождения он покинул страну и в настоящее время проживает в Испании.