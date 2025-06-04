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Боксер Нурсултан Ассанкулов завоевал бронзу на турнире в Алматы

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боксер Нурсултан Ассанкулов стал бронзовым призером международного турнира памяти первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова, который прошел с 26 по 30 мая в Алматы.

Ассанкулов выступал в весовой категории до 54 кг. В первом поединке он одержал уверенную победу над представителем Астаны Икхметом Азизовым - судьи единогласно отдали победу кыргызстанцу со счетом 5:0. Эта победа обеспечила ему выход в полуфинал.

В поединке за выход в финал Ассанкулов встретился с Бексултаном Боранбеком из Казахстана, но уступил своему сопернику и в итоге занял третье место, завоевав бронзовую награду турнира.

Остальные представители Кыргызстана не смогли пробиться в число призеров.

Турнир в Алматы ежегодно собирает сильнейших молодых боксеров региона и является одним из престижных стартов для спортсменов Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/446625
Теги:
бокс, Казахстан, турнир, Кыргызстан
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