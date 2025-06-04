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Узур Джузупбеков поднялся на 5-е место в мировом рейтинге UWW

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский борец греко-римского стиля Узур Джузупбеков вошел в пятерку сильнейших борцов мира в своей весовой категории. Обновленный рейтинг опубликован Объединённым миром борьбы (UWW) по итогам недавнего рейтингового турнира в Улан-Баторе (Монголия).

Этот турнир стал первым международным стартом для Джузупбекова после Олимпийских игр в Париже, где он завоевал бронзовую медаль. В Монголии он продемонстрировал отличную форму, выиграв все поединки и став обладателем золотой медали. Победа принесла ему максимальное количество рейтинговых очков и позволила подняться на 5-е место в мире в весовой категории до 97 кг.

Другие кыргызстанские борцы также улучшили свои позиции в мировом рейтинге:

Раззак Бейшекеев (до 67 кг) - 7-е место (золото в Монголии)

Асан Жанышов (до 87 кг) - 26-е место

Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг) - 4-е место (лучшая позиция среди кыргызстанцев)

Также в топ-10 своих категорий входят:

Улан Маратбек уулу (до 55 кг) - 8-е место

Амантур Исмаилов (до 67 кг) - 8-е место

Акжол Махмудов (до 77 кг) - 7-е место

Обновлённый рейтинг UWW отражает текущую силу национальной сборной Кыргызстана, которая уверенно заявляет о себе на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/446626
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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