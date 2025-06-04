Молодежная сборная Кыргызстана U-23 начала сборы в Бишкеке

Молодежная сборная Кыргызстана (до 23 лет) начала учебно-тренировочные сборы в Бишкеке в рамках подготовки к отборочному раунду Кубка Азии U-23. Как сообщает издание Prosports.kz, сбор стартовал 29 мая и продлится до 25 июня.

Главный тренер команды Эдмар Ласерда вызвал на сбор 45 футболистов, которые будут готовиться к важным международным матчам. В рамках подготовки запланировано проведение трех товарищеских встреч.

Отборочный турнир Кубка Азии U-23 пройдет с 1 по 9 сентября 2025 года в Кыргызстане. Сборная Кыргызстана сыграет в одной группе со сборными Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки.

Цель сборной - пробиться в финальную часть турнира и показать достойный уровень игры на домашнем поле.